Тбилиси, , 23:49 — REGNUM Один человек пострадал в результате взрыва, прогремевшего на газовой заправке в Грузии. Об этом 1 июня сообщил ряд местных телеканалов.

Взрыв с последующим возгоранием произошёл вечером 1 июня, в результате пострадал один человек. Пострадавший передан в руки медиков.

В настоящее время на месте происшествия находятся медики и сотрудники экстренных служб. Пожар удалось локализовать. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании бывшего химзавода в белгородской области. В результате пожара никто не пострадал.

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