Курган, , 23:33 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в поджоге 18 автомобилей в автосалоне задержан сотрудниками полиции в городе Кургане. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.

Инцидент произошёл в ночь на 1 июня, на открытой охраняемой площадке автосалона. Действия злоумышленника, причинившего предприятию ущерб на сумму 18 млн рублей, были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан по месту жительства.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье о умышленном уничтожении или повреждении имущества. Задержанный был доставлен для разбирательств в отделение полиции. Подозреваемым оказался житель села Кетово, ранее неоднократно судимый.

Подозреваемый не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. В настоящее время продолжается расследование причин и обстоятельств инцидента. Отмечается, что за данное правонарушение виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

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