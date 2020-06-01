Спрингфилд, США, 1 июня 2020, 23:23 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли в результате крушения небольшого одномоторного самолёта в США Об этом 1 июня сообщает Associated Press.
Авиакатастрофа произошла в американском штате Иллинойс в 5 км от города Карлинвилла. Самолёт рухнул неподалёку от жилого дома. Пострадавших на земле нет.
В результате крушения погиб пилот и трое пассажиров. Обстоятельства крушения не сообщаются.
Начато расследование причин катастрофы национальным управлением безопасности на транспорте.
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