Краснодар, , 22:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в Краснодарском крае. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сейсмособытие, по предварительным данным, магнитудой 3,5 зафиксировано в 17:00 мск в Крымском районе Краснодарского края.

Для обследования возможных последствий от землетрясения в эпицентр выехали специалисты от администрации муниципального образования и глав сельских поселений. По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Все объекты жизнеобеспечения в муниципальном образовании продолжают свою работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,5, которое было зафиксировано сейсмологами на Камчатке.

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