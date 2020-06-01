Бразилиа, , 22:19 — REGNUM В российское посольство в Бразилии неизвестные «доброжелатели» прислали сообщение о заложенном взрывном устройстве, сообщает 1 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства.

В здании посольства РФ была проведена проверка с участием военной полиции, однако взрывоопасных предметов обнаружено не было.

«В результате проверки службы безопасности посольства и военной полиции ничего найти не удалось, здесь были и кинологи, и полицейские с металлоискателем», — цитирует агентство слова пресс-секретаря посольства.

Дипломаты отмечают, что это первый случай угрозы минирования в отношении посольства РФ в Бразилии.

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