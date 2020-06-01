Амстердам, , 22:13 — REGNUM Тысячи человек приняли участие в акции протеста против жестокости полиции в США и странах Евросоюза, которая состоялась в Амстердаме. Об этом 1 июня сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Как сообщает NOS, целью акции было выразить солидарность с участниками протестов в США, вышедших на улицы после гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Участники акции скандировали лозунги в поддержку протестующих в США и принесли с собой плакаты. Надписи на плакатах гласили: «Жизни черных имеют значение», «Справедливость для Флойда», «Молчание — это предательство».

Организаторы акции рассчитывали на участие максимум 300 человек, на деле демонстрантов оказалось намного больше, и соблюсти требование о безопасной дистанции между людьми стало невозможным. Однако мэр города Фемке Халсема заявила о слишком большой важности демонстрации, чтобы можно было вмешиваться в её проведение. Также мэр отметила, что люди должны отвечать за себя сами.

Слова главы города вызвали резкую критику со стороны лидера крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса, который написал в своём Twitter, что мэр целенаправленно позволяет допускать нарушения закона демонстрантам с левыми взглядами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании более 20 участников акции протеста в память о Флойде в Лондоне.

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