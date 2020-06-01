Клин, Московская область, 1 июня 2020, 21:13 — REGNUM В одном из частных домовладений Московской области найдено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением, сообщает 1 июня пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
По данным следствия, тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили 31 мая в частном домовладении в городе Высоковске (Клинский городской округ).
В настоящее время организована доследственная проверка, с места ЧП изъят обрез охотничьего ружья.
По данным РЕН ТВ, погибший — трёхкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер. Спортсмен проживал в доме вместе с женой и дочерью, работал тренером.