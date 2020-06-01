Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 20:40 — REGNUM В Калининском районе Санкт-Петербурга водитель насмерть сбил мальчика школьного возраста на велосипеде. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода, ребенок скончался от полученных травм.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла 1 июня около 19:30 мск на проспекте Непокоренных, у дома 72.
Мужчина, 1951 года рождения, двигался на автомобиле Suzuki SX4 от Пискаревского проспекта в сторону площади Мужества и сбил велосипедиста — мальчика на вид 12 лет. Ребенок умер.
«По фату ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметили в дорожной полиции.