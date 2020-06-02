Тегеран, , 08:11 — REGNUM 30 мая представитель вооруженных сил Ирана заявил, что иранская армейская авиационная служба направила свои вертолёты для тушения лесного пожара в охраняемой зоне в иранском городе Кохкилуйе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Руководитель спасательной группы, направленной на место происшествия иранской армейской авиационной службой, Дарьюш Моради сообщил агентству IRNA, что два вертолета совершили шесть вылетов в район горы Хаэз, охваченный лесным пожаром. Он также отметил, что вертолеты уже доставили на место происшествия более 30 спасателей.

Моради сообщил, что вертолеты иранской армейской авиационной службы эвакуировали с места происшествия 175 жителей города. Лесные пожары полностью сожгли 300 гектаров лесов и лугов в Гачсаране, а также 200 гектаров лесов в Кохкилуйе.

Лесные пожары начались в северной части охраняемой территории Хаэз вечером 28 мая. Ранее вертолеты иранской армии также помогли потушить ещё один лесной пожар в Гачсаране (провинция Кохкилуйе и Бойерахмед).