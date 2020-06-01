Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Несколько церквей были сожжены и разграблены в минувшие выходные, когда протесты против жестокости полиции переросли в беспорядки и грабежи во многих американских городах. Об этом сообщает 1 июня Washington Examiner.

Епископальная церковь Святого Иоанна, историческая церковь прямо за Белым домом, была атакована в воскресенье вечером протестующими, которые устроили перед ней костер. Позже огонь перекинулся на подвал церкви Святого Иоанна и соседнее здание, принадлежащее церкви. Полиция начала разгонять толпу после того, как вспыхнул пожар и приблизился установленный мэром комендантский час. Ранее в тот же день церковь выразила солидарность с людьми, протестующими против смерти Джорджа Флойда.

В Миннеаполисе протестующие сожгли внутреннее убранство католической базилики Святой Марии, одной из старейших церквей такого рода в Америке. По словам церковных властей, ущерб был минимальным.

Собор Святого Патрика в Нью-Йорке, один из самых известных храмов в Америке, был разрисован в субботу вечером надписями движения Black Lives Matter и матерными словами.