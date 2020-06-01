Женева, Швейцария, , 20:08 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил о новой вспышке лихорадки Эбола на западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом глава ВОЗ написал сегодня, 1 июня, на своей странице в сети микроблогов Twiter.

«Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода», — пишет Гебреисус.

Он добавил, что вспышка зафиксирована в районе города Мбандака.

Сотрудник ВОЗ находятся в Мбандаке для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы.

Также глава ВОЗ отметил, что на данный момент ДРК находится в финале борьбы с крупной вспышкой Эболы в восточной части страны. Кроме того, в ДРК борются с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори.