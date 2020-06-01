Екатеринбург, , 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры. Об этом пишут СМИ.

Гражданин был заподозрен в краже четырёх обоев з магазина. Операция по его поимке развернулась ночью. А инцидент, который это повлёк, произошёл накануне вечером. Якобы гражданин украл обои в магазине. На видео, опубликованном порталом Е1.ru, видно, как за ним гонятся неизвестные люди. При этом краденного в его руках нет.

Поздним вечером силовики попытались задержать гражданина в его квартире, но тот оказал сопротивление. Затем последовал штурм, в ходе которого он был убит. По данным на вечер 1 июня официальных комментариев силовиков нет.