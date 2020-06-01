Мурманск, 1 июня 2020, 19:50 — REGNUM В Сети опубликовано видео с места обрушения железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области.
Видеозапись демонстрирует попытку усилить центральную ферму моста, насыпая «подушку» из щебня для защиты от напора потока воды.
В итоге надводная часть конструкции не выдержала и упала в реку Колу. На месте обрушения работает восстановительная бригада.
Напомним, 30 мая резко поднявшийся уровень воды в реке Кола подмыл насыпь опоры моста. 31 мая движение по мосту уже не осуществлялось.
На восстановительные работы, по утверждению местных властей, потребуется около трех недель.
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