Красноярск, , 19:40 — REGNUM В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки. Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в Следственном комитете РФ, задержан 25-летний житель посёлка Верхняя Тея.

Тело ребёнка с признаками насильственной смерти обнаружили 1 июня в заброшенном пожарном резервуаре. Задержанный мужчина под тяжестью предъявленных доказательств дал признательные показания и сознался в содеянном.

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По предварительной версии следствия, вечером 29 мая девочка, находясь на детской площадке, увидела ранее знакомого ей местного жителя. Она пошла с ним прогуляться. по неустановленной пока причине мужчина задушил ребёнка, а тело сбросил в заброшенный пожарный резервуар.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 12-летней девочки из Красноярского края.

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