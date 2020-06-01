Курск, , 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи. Об этом 1 июня сообщает ИА «Секунда».

Знакомые погибшего в соцсетях рассказали, что молодой человек дважды вызывал скорую помощь с жалобами на сильные боли и рвоту. Первый раз его привезли в больницу, сделали УЗИ и прописали лечение, но отправили домой, так как больница якобы переполнена и не принимает пациентов. После второго вызова скорая помощь не стала везти пациента в больницу, порекомендовав придерживаться назначенного лечения. Ночью 27 мая молодой человек умер.

Издание сообщает, что по факту гибели студента правоохранительные органы организовали проверку.