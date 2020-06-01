Мурманск, , 18:44 — REGNUM Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обрушения железнодорожного через реку Кола. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям представителей железной дороги и подрядных организаций в части соблюдения законодательства при проведении ремонта на мосту. Ситуация находится на личном контроле исполняющего обязанности Северо-Западного транспортного прокурора Дмитрия Коноша», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, угроза обрушения моста появилась еще 30 мая, когда паводком размыло опоры конструкции. Сегодня мост рухнул. Власти Мурманской области сообщили, что на восстановление рухнувшего моста уйдет около 2−3 недель.