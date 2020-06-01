Мурманск, , 18:32 — REGNUM Участок железной дороги, который строится в рамках создания Мурманского транспортного узла, может стать альтернативой рухнувшему мосту. Об этом сообщает «Мурманский вестник» со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

В случае использования этого участка развязочным центром для поездов станет поселок Мурмаши, где есть пять железнодорожных путей. При этом восстановление моста планируется вне зависимости от существования альтернативы.

«Мост предстоит восстановить. Необходимые силы и средства для решения сложившейся ситуации мобилизованы», — заявил по этому поводу губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожный мост через реку Кола рухнул — опоры конструкции не выдержали подъема уровня воды. В правительстве региона заявили, что на восстановление моста уйдет 2−3 недели.