Чита, , 18:27 — REGNUM Бывший заместитель прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре был обвинён следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Забайкальскому краю в изнасиловании сожительницы. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

По данным следствия, 44-летний обвиняемый, ранее работавший в органах прокуратуры в другом регионе, 11 мая совершил в Чите изнасилование сожительницы с особой жестокостью. При этом, по данным правозащитной организации «Зона права», обвиняемый ранее неоднократно избивал женщину. После очередного избиения потерпевшая написала на мужчину заявление, из-за этого ему пришлось уволиться из прокуратуры.

Врачи диагностировали у потерпевшей черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В настоящее время женщина проходит лечение.

Экс-зампрокурора был заключён под стражу по решению суда, но 1 июня Забайкальский краевой суд отменил решение арбитража предыдущей инстанции и заменил меру пресечения на запрет на совершение определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

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