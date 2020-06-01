Луисвилл, США, , 19:27 — REGNUM Младший брат убитого афроамериканца Джорджа Флойда осудил жестокие беспорядки, которые прокатились по всей стране после его смерти, в интервью АВС.

Терренс Флойд сказал, что он зол и тоже хочет «разбить несколько голов», но отметил, что он и его семья не бунтуют и отговаривают других от этого.

«Не рви свой город, все это не нужно, потому что если его собственная семья не делает этого, то почему же делаешь ты? Если его собственная семья пытается справиться с этим и пойти другим путем в поисках справедливости, тогда почему вы здесь разрушаете свою общину? Потому что когда ты закончишь и повернешься назад, и захочешь пойти купить что-нибудь, окажется, что ты уже все порвал. Так что теперь ты сам испортил себе жизнь. Так что просто расслабься. Справедливость восторжествует», — сказал Терренс Флойд.

По словам Флойда, сам он сейчас хотел бы потерять рассудок, чтобы не видеть происходящего. Он подчеркивает, что его брат был не таким, он был сторонником мира.