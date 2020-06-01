Мурманск, , 18:21 — REGNUM На восстановление железнодорожного моста между городом Кола и посёлком Молочный в Мурманской области уйдет около двух-трех недель. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Напомним, на 1436-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто движение по железнодорожному мосту из-за его обрушения.

«В круглосуточном режиме ведётся работа по снятию и замене пролётов моста. Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий», — заявил губернатор Андрей Чибис.

В данный момент решается вопрос о возможности восстановления грузооборота, прорабатываются другие способы доставки грузов кроме железнодорожного транспорта.

В связи с закрытием моста доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной с железнодорожного вокзала происходит общественным транспортом. За три предыдущих дня перевезено свыше 1400 человек.