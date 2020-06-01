Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Более половины штатов в США активизировали свои силы Национальной гвардии для реагирования на гражданские беспорядки, охватившие большую часть страны. Об этом сообщает 1 июня CNN.

По словам представителя Национальной гвардии, более 17 000 служащих реагируют на гражданские беспорядки в поддержку местных властей. По состоянию на утро понедельника 26 штатов и округ Колумбия активизировали свою национальную гвардию.

Эти штаты: Аризона, Арканзас, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Мичиган, Небраска, Невада, Оклахома, Орегон, Вирджиния, Колорадо, Джорджия, Индиана, Кентукки, Миннесота, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вашингтон, Висконсин, округ Колумбия.