Шебекино, Белгородская область, , 18:03 — REGNUM Старое здание, расположенное на территории бывшего химзавода, загорелось 1 июня в городе Шебекино Белгородской области. Огнём повреждены перекрытия и кровля, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского горокруга.

Здание принадлежит организации ООО «Согласие Строй-Инвест», зарегистрированной в Москве. Строение не эксплуатируется собственником и не охраняется. Огонь повредил перекрытие на втором этаже и кровлю. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за доступа в помещения посторонних лиц.

«Учитывая произошедшее, в целях безопасности, необходимо будет произвести демонтаж данного здания», — отметили в администрации.

Пожар локализован. Никто не пострадал.