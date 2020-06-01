Москва, , 17:48 — REGNUM Женщина-подполковник полиции была доставлена в отделение реанимации после падения из окна в городской клинической больнице №24 города Москвы. Об этом 1 июня сообщил журналистам источник в ГУ МВД по городу.

Сообщается, что женщина поступила в больницу 23 мая после подтверждения у неё заражения коронавирусной инфекцией и проходила лечение. Вечером 30 мая 45-летняя подполковник полиции выпала из окна пятого этажа на газон, который смягчил падение.

Пострадавшая была доставлена с травмами различной степени тяжести в реанимационное отделение. Медики борются за жизнь женщины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёхлетней девочке, пострадавшей при падении со второго этажа дачного дома в подмосковном Звенигороде, а также о четырёхлетнем мальчике, выпавшем из окна в Ногинске.

Специалисты Минздрава предупредили об опасности детского травматизма в период летних каникул.

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