Калуга, , 18:56 — REGNUM В Калуге за последние три дня выпало 79 миллиметров осадков при среднемесячной норме для мая 59 миллиметров. Об этом 1 июня заявил на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Поэтому все сети ливневой канализации, конечно, испытывают очень большие проблемы с пропускной способностью. Не справляются. Кое-где выявились и недостатки, связанные с проведением по программе «Безопасные и качественные автодороги», — сказал Денисов.

Напомним, по прогнозам МЧС, из-за проливных дождей высока вероятность подтопления пониженных участков местности, повышения уровня грунтовых вод.

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