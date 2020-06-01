Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Убийство Джорджа Флойда глубоко ранило народ США, считают тренеры НБА. Национальная ассоциация баскетбольных тренеров (NBCA) опубликовала в понедельник заявление о смерти Джорджа Флойда, передает CNN 1 июня.

«Как тренеры НБА — как главные, так и помощники тренеров — мы возглавляем группы мужчин, большинство из которых афроамериканцы, и мы видим, слышим и разделяем их чувства отвращения, разочарования, беспомощности и гнева, — говорится в заявлении. — События последних нескольких недель — жестокость полиции, расовое профилирование и использование оружия расизма-являются постыдными, бесчеловечными и невыносимыми».

Тренеры считают себя обязанными открыто высказаться за тех, кто не чувствует себя в безопасности, чтобы сделать это. «Хладнокровное наблюдение за убийством Джорджа Флойда среди бела дня травмировало нашу нацию, но реальность такова, что афроамериканцы ежедневно становятся мишенями и жертвами. Как тренеры НБА, мы не можем рассматривать это как единичный случай возмущения», — пишут авторы письма.

Они подчеркивают, что работают с местными лидерами, чиновниками и правоохранительными органами, у них есть сила и возможность создавать перемены, и они будут ее использовать.