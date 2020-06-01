Козельск, Калужская область, , 18:19 — REGNUM В Калужской области руководитель одного из отделений почтовой связи АО «Почта России» в Козельском районе предстанет перед судом по обвинению в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом 1 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Как установлено расследованием, обвиняемая в сентябре и октябре 2019 года присвоила себе два денежных перевода, товар, реализуемый в почтовом отделении, а также наличные денежные средства из кассы. Всего женщиной были присвоены деньги и имущество на сумму более 160 тыс. рублей. Факт хищения был выявлен в ходе проведения внеочередной ревизии в почтовом отделении.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала и начала возмещать причиненный ущерб. За совершение данного преступления женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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