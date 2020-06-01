Иерусалим, , 19:00 — REGNUM Целью очередной кибератаки на израильскую систему водоснабжения было отравление питьевой воды хлором, пишет The Financial Times.

В попытке взлома компьютеров, управляющих водоснабжением Израиля, имевшем место 24 и 25 апреля, подозревают Иран, так считают не только израильские, но и некоторые западные спецслужбы. По мнению высокопоставленного источника, эта атака была тщательно продуманной и массированной, причем производилась она через прокси-серверы в Европе и США. Если бы кибер-террористы достигли своей цели, то жертвами могли бы стать сотни израильтян, а еще многие тысячи остались бы без воды в разгар сильной жары.

Урон от атаки на израильскую систему водоснабжения оказался минимальным, все последствия были сразу же отслежены и устранены. Тем не менее, Израиль счел нужным ответить Ирану, взломав 19 мая компьютерную сеть управления портом Шахид-Раджаи в Ормузском проливе.