Портленд, США, , 18:58 — REGNUM Департамент полиции Портленда заявил, что несколько тысяч демонстрантов мирно маршировали примерно до 11: 30 вечера по местному времени, когда некоторые протестующие начали бросать снаряды в полицейских. Об этом сообщает CNN.

«После того, как толпа разделилась на небольшие группы, в течение примерно двух часов демонстранты устраивали поджоги, разбивали витрины магазинов, разрушали здания и припаркованные автомобили. Офицеры произвели аресты и продолжили разгонять небольшие группы», — говорится в пресс-релизе полиции.

По данным полиции, были арестованы по меньшей мере 12 взрослых и задержаны двое несовершеннолетних.

«Это были долгие, трудные и эмоциональные несколько дней в Портленде и по всей стране, и мы понимаем, почему, — сказал шеф полиции Джами Реш в пресс-релизе. — Вчерашние события начались мирно, и был очень органичный момент, когда некоторые наши сержанты и демонстранты встали на колени рядом с Центром правосудия. Я горжусь этим моментом, поскольку он отражает общность и понимание».

Реш сказала, что пока она встречалась с несколькими лидерами демонстраций, некоторые протестующие начали действовать жестоко. Офицеры развернули агентов по борьбе с беспорядками, чтобы разогнать толпу для обеспечения общей безопасности.