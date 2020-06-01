Краснодар, , 16:49 — REGNUM Уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, обвиняемого в получении взяток, передано в суд, сообщили 1 июня в пресс-службе прокуратуры региона. Чиновник проходит обвиняемым по трём эпизодам покушения на получение взятки и получение взятки в особо крупном размере.

В 2017 году чиновник занял пост председателя комиссии по проведению конкурсного отбора участников государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», заместителем председателя комиссии стал начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации регионального минсельхоза.

По версии следствия, не позднее 17 ноября 2017 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Ивановская артель» в целях получения гранта, обратился к председателю конкурсной комиссии и его заму, которые предложили ему грант в 30 млн рублей при условии передачи им 3 млн рублей. После этого председатель кооператива передал чиновникам 500 тыс. рублей, а 18 декабря 2017 года на расчетный счёт СПК были переведен грант в размере 30 млн рублей. Оставшуюся сумму взятки в размере 2,5 млн рублей председатель кооператива отказался передать после того, как в марте 2018 года контрольно-счетная палата Краснодарского края обнаружила недостоверные сведения в документах, поданных на получение гранта. КСП обязала кооператив вернуть не использованную сумму гранта.

Также в 2018 году чиновники пытались получить взятку в 7 млн рублей от председателя другого кооператива, также пообещав обеспечить получение гранта. Однако тогда было передано лишь 3 млн рублей, полную сумму взятки получить не удалось — председатель кооператива попал под уголовное преследование по другому поводу.

Третий эпизод, по данным следователей, состоялся в апреле 2019 года — тогда, согласно материалам уголовного дела, чиновниками была получена взятка в сумме 4 млн рублей для организации получения гранта для кооператива в размере 40 млн рублей. Председатель кооператива после предложения передать взятку обратился с заявлением в правоохранительные органы. Тогда же, после получения взятки, заместитель министра был задержан возле места работы.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский суд Краснодара. Дело в отношении второго обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения и полного признания вины.

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