Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Партию контрабандных культурных ценностей остановили при попытке ввоза в Петербург. Об этом 1 июня сообщили на Северо-Западной оперативной таможне.

Таможенники остановили партию из более чем 300 предметов. Они были задекларированы на номинального владельца за вознаграждение. По оценкам экспертов, предметы относятся к категории культурных ценностей.

Товары предполагалось затем продать через петербургские антикварные магазины, а также попадали напрямую в руки коллекционеров.

Среди конфискованных предметов, например, оказались австрийская ваза 1910 года, французские каретные часы Vincent et Cie, а также скульптурная композиция «Санная тройка с двумя седоками», созданная в России в XIX веке.

Переправляли антиквариат из Европы, руководил всем гражданин РФ с неустановленными сообщниками. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК (контрабанда).

Преступникам грозит до семи лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей. В случае, если деяние совершила организованная группа, то срок может возрасти до 12 лет.