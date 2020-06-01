Белгород, , 16:12 — REGNUM Данные об ущербе от ураганного ветра принимают в мэрии Белгорода. Стихией повалены деревья, оборваны линии электропередач, повреждены крыши, сообщили 1 июня в пресс-службе городской администрации.

В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгорода, поступила информация о поваленных деревьях на улицах Кутузова, Новой, в районе 2-го Тополиного переулка. Кроме того, сильный ветер повредил крыши областной психоневрологической больницы на ул. Новая, оборвал линии электропередач, снёс кровли на некоторых частных домах.

«По поручению главы администрации города в настоящее время организовывается работа по ремонту кровель по временной схеме для сохранности имущества. Информацию о нанесённом ущербе собирают на месте спасатели и сотрудники управ», — уточнили в мэрии.

Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.

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