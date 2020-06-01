Красноярск, , 15:59 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 12-летней девочки в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в СКР.

В центральном аппарате ведомства поставлен на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства ребёнка из Красноярского края, пропавшего 30 мая 2020 года.

По данным СКР, вечером 30 мая 12-летняя девочка и её десятилетняя сестра пошли гулять. Младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время родители начали поиски. Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе поисков тело ребёнка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трёх метров.

Бастрыкин поручил руководству ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии доложить о ходе расследования уголовного дела. Также он поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата оказать помощь в расследовании преступления.

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