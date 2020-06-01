Луисвилл, США, , 15:47 — REGNUM Как минимум один человек погиб в городе Луисвилл (штат Кентукки) из-за протестов против жестокого обращения полиции, которые вспыхнули в городах США после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Об этом 1 июня сообщил на пресс-конференции глава местной полиции Стивен Конрад, его слова приводит телеканал CNN.

По данным Конрада, во время разгона в городе представителями полиции и Нацгвардии США большой толпы протестующих на парковке одного из магазинов, по представителям власти был открыт огонь.

«Представители полицейского управления Луисвилла и бойцы Национальной гвардии открыли ответный огонь, на месте происшествия есть один погибший», — заявил глава местной полиции.

Также он рассказал, что в связи с данным трагическим инцидентом полицейские ведут допросы нескольких человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что заявления некоторых политиков в США о том, что Китай каким-либо образом воздействует на протесты в США против жесткого обращения полиции, не имеют под собой никакого основания.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.