Мурманск, , 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».

По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, авария произошла из-за сильного течения реки, которое сдвинуло опору моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая по железнодорожному мосту через реку Кола под Мурманском закрыли движение поездов. Из-за интенсивного таяния снега в реке повысился уровень воды, и произошло смещение опоры моста.

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