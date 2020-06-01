Анкара, , 15:36 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 1 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Хаккяри, расположенной на юго-востоке страны, нападение осуществлялось при поддержке авиации.

После уничтожения курдских повстанцев на месте боя были изъяты автоматы Калашникова, ракетная установка, противотанковые мины, гранаты и самодельные взрывные устройства.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.