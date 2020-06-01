Киев, , 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.

«По спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост «Метро». На месте происшествия находится следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что начата полицейская спецоперация. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Сотрудники ресурса dtp.kiev.ua опубликовали фото «минёра». Это мужчина в медицинской маске и чёрной одежде. Он стоит на мосту, а рядом с ним находится пакет, из которого тянется провод к руке злоумышленника.

По данным журналиста телеканала «НАШ» Максима Назарова, неизвестного задержали. Во время задержания были слышны взрывы или выстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве перекрыли красную ветку метро из-за угрозы взрыва моста.

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