Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону стали известны подробности ЧП в здании детской поликлиники на улице Волкова. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 1 июня, причиной запаха гари стало короткое замыкание.

«Короткое замыкание электропроводки без горения», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что из-за сообщения о задымлении в шахте лифта из детской поликлиники эвакуировали 50 человек. Прибывшие спасатели ранг 1 БИС не подтвердили.

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