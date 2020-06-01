Ижевск, , 15:18 — REGNUM У жителей Удмуртии дистанционным способом с начала года мошенники похитил более 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

За январь-май текущего года в полицию республики поступило 1010 сообщений граждан о мошенничествах, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, и 1158 сообщений о кражах, также совершенных дистанционным способом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений в отношении жителей региона выросло на 75%.

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Общая сумма ущерба составила 123,995 млн рублей.

В очередной раз правоохранители напоминают, что основным способом хищения является звонок от псевдо-сотрудника банка, в результате ряда манипуляций, которые граждане совершают по указанию мошенников, жертвы теряют деньги. Также часто происходят кражи путем оплаты услуг за предоставление компенсаций за ранее оплаченные услуги, товары и БАДы.

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Как сообщало ИА REGNUM, полиция республики регулярно призывает граждан никому не сообщать данные своих банковских карт. Однако пока эти призывы не приносят должного эффекта, жители Удмуртии по-прежнему продолжают попадаться на уловки мошенников.

По мнению правоохранителей, росту числа краж в интернете способствует доверчивость граждан, а также низкий уровень грамотности населения в сфере информационной безопасности.

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