Липецк, , 15:13 — REGNUM В Липецке на стадионе МБУ «Спортивный комплекс «Сокол» обнаружили тело мужчины, забитого насмерть. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, несколько мужчин поссорились в ходе распития спиртных напитков, и одного из них избили, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Личности подозреваемых уже установлены, рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения.