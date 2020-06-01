Элиста, , 15:04 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, который обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР Республики Калмыкия. Уголовное дело направлено в прокуратуру Республики Калмыкия для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый вынес распоряжение, согласно которому движимое имущество, находящееся в собственности Республики Калмыкия было незаконно передано в муниципальную собственность Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия, а в дальнейшем отчуждено в пользу третьих лиц.

Также, как считает следствие, 10 апреля 2017 года чиновник в нарушение законодательства заключил с должностными лицами БУ РК «Бюро технической инвентаризации» государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по описанию и установлению местоположения границ Республики Калмыкия и границ муниципальных образований, которые уже ранее уже были частично выполнены в рамках ранее заключенного государственного контракта. Несмотря на это, по распоряжению чиновника по новому госконтракту исполнителю было перечислено более 4,8 млн рублей.