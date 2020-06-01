Уфа, , 15:06 — REGNUM Подозреваемого в совершении убийства задержали в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-служба ведомства, 26 апреля стражи порядка Бакалинского района получили информацию о том, что житель деревни Новые Балыклы 33-х лет получил телесные повреждения от которых умер.

Полицейские заподозрили в этом преступлении приятеля скончавшегося мужчины и начали его поиск. Отмечается, что 43-летний мужчина скрылся от стражей порядка, поэтому его объявили в федеральный розыск.

По предварительной версии, в ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар в грудь холодным оружием. После этого он убежал с места преступления и скрывался по разным адресам у своих приятелей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. В настоящее время задержанный мужчина находится под стражей.

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