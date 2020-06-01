Киев, , 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Метро работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная», и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

"Предварительно, очередной подрывник, введена операция «Гром». Периметр оградила полиция, пока что ничего неизвестно, всех отправляют в объезд», — сообщил ресурс dtp.kiev.ua.

По данным журналистов, на мосту находится человек с пакетом, из которого выходит провод и тянется к пульту в руке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Киева получила сообщение о минировании площади Независимости.

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