Липецк, , 14:53 — REGNUM В Липецкой области 1 июня ожидается гроза с усилением южного до 17 метров в секунду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно прогнозам, начавшая днём гроза может продлиться до ночи. В связи с этим спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома, а на улице не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.

2 июня Росгидрометцентр обещает в Липецкой области облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди, местами — грозы и ветер с порывами до 17 м/с. Ночью температура составит 9−14 градусов тепла, днём — 19−24 градуса.