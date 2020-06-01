Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону из детской поликлиники спасатели в экстренном порядке эвакуировали 50 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 июня.

В экстренные службы в 14:13 мск поступило сообщение о задымлении в шахте лифта. В здании медучреждения, расположенном на улице Волкова, находились около полусотни человек.

«По прибытии первых подразделений — слабый запах электропроводки, проводится дополнительная разведка. Ранг 1 БИС не подтвердился. Информация уточняется», — пояснили в ведомстве.