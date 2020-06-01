Липецк, , 14:39 — REGNUM В Липецке 31 мая из окна жилого дома на проспекте 60 лет СССР выпал мальчик 2016 года рождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице в отделении реанимации.

Вечером 31 мая мальчик, вместе с которым в квартире была его мать, остался без присмотра, забрался на подоконник и около 19:00 выпал из окна шестого этажа.

Следственный отдел по Октябрьскому округу города Липецка регионального СУ СК организовал доследственную проверку по данному факту. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняют условия проживания и воспитания ребёнка, опрашивают родственников и очевидцев.