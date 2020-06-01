Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 14:32 — REGNUM На Ямале двоих мужчин с диагностированным COVID-19 привлекают к уголовной ответственности за побег из медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что 27 мая 2020 года в городскую больницу Лабытнанги были госпитализированы двое мужчин, у которых был выявлен новый тип коронавируса. Зная о своём диагнозе, граждане поздно вечером 28 мая самовольно покинули инфекционный стационар, выпрыгнув из окна второго этажа больницы.

При этом они отправились в люди не имея при себе средств индивидуальной защиты. В настоящее время местонахождение беглецов установлено, и они вновь помещены в больницу для лечения.

В отношении злостных нарушителей карантина полицией в возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей»).