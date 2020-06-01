Окленд, США, , 14:06 — REGNUM В ночь с 31 мая на 1 июня в городе Окленд (штат Калифорния) было обстреляно административное здание, принадлежащее местной полиции. Об 1 июня сообщает департамент полиции Окленда своей странице в соцсети Twitter.

«В 00:09 (10:.09 мск) были произведены выстрелы по административному зданию полиции Окленда», — говорится в сообщении полиции.

Также в нем уточняется, что пострадавших в результате стрельбы нет и что сотрудниками полиции были задержаны в связи с данным происшествием три человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к властям США о прекращении насилия по отношению к американским гражданам выступило министерство иностранных дел Ирана, сделав отсылку к словам погибшего в Миннеаполисе от жесткого обращения полиции Джорджа Флойда.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.