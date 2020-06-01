Норильск, Красноярский край, , 13:48 — REGNUM В Норильск, где произошёл крупный разлив топлива, вылетела рабочая группа под руководством зампредседателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова. Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введён региональный режим реагирования.

Разгерметизация ёмкости с дизельным топливом произошла в минувшие выходные на Таймыре, в Норильске, у Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Топливо разлилось. В результате проезда автомобиля через текущие массы дизельного топлива возник пожар. Ущерб власти края назвали «значительным».

Указанная ёмкость рассчитана на 30 тысяч кубометров дизельного топлива. В ней было 21 тысяча 161 тонна топлива, фактически всё оно вылилось.

По мнению Цыкалова, ущерб был бы значительно меньше, «если бы компания НТЭК и администрация города Норильска своевременно проинформировало краевой центр» и МЧС о произошедшей катастрофе.

Топливо достигло водных объектов, в частности, реки Амбарной. Проведено заседание краевой комиссии. По предварительным данным, представленным Росприроднадзором, речь идёт об ущербе, который, возможно, исчисляется десятками миллиардов рублей. Проводится расследование причин возникшей аварии. Разработан план действий, используются сорбенты. Задействованы специалисты из других регионов.

«Мы будем настаивать, чтобы, несмотря на то, что компания понесла значительные убытки из-за колоссального разлива нефти, будут ещё штрафные санкции. Прокуратура уже возбудила уголовные дела к ряду должностных лиц за их бездействие», — прокомментировал Цыкалов.

Предварительной причиной произошедшего названо проседание свайного фундамента, которое привело к отрыву значительной части днища тридцатитысячной ёмкости.

В настоящее время вокруг ёмкости проводится рекультивация земельного участка. Пока удалось собрать сотни тонн, почти 20 тысяч тонн убежало. Площадь загрязнения, по предварительной информации, составляет около ста тысяч квадратных метров, то есть порядка 10 гектаров.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил проверить весь ёмкостной парк нефтехранилищ, нефтебаз.

Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» из-за повреждения резервуара хранения дизельного топлива произошла утечка. Как заверили в мэрии Норильска, рабочая группа по ликвидации последствий инцидента разработала план мероприятий по ликвидации последствий разлива топлива.

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