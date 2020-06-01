Магас, , 13:39 — REGNUM В Ингушетии 1 июня произошло ЧП на федеральной трассе «Кавказ». Неизвестные лица обстреляли машину. Водитель погиб, злоумышленников ищут.

Инцидент произошел около 11:00 в районе села Яндаре. Водитель, находившийся в машине Chevrolet, получил огнестрельные ранения и скончался на месте преступления, пишет ТАСС. Убийца скрылся на автомобиле Lada Granta с затонированными стеклами.

Количество лиц, участвовавших в преступлении, не уточняется, как и личность погибшего. В правоохранительных органов официальных комментариев по данному инфиденту пока не дают.