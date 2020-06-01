Ленинский район, Крым, , 13:39 — REGNUM На дне Северо-Крымского канала обнаружили тело пропавшей в Ленинском районе шестилетний девочки. Об этом ИА REGNUM 1 июня сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Поисковые работы завершены. Водолазы нашли тело в Северо-Крымском канале. Ведутся следственные действия», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Крыма пропала шестилетняя девочка. По предварительным данным, она вместе со своим отцом и его другом отправились на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребёнка без присмотра, в результате девочка пропала.

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